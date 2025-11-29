Grande Fratello 2025 Simone De Bianchi squalificato? Frase e gesto choc
Notte ad alta tensione al Grande Fratello 2025. Durante una conversazione con Domenico D’Alterio e con la madre Francesca Carrara, Simone De Bianchi ha pronunciato frasi giudicate gravissime dai fan, proprio alla vigilia dell’arrivo di Dolce Dona dalla versione kosovara. Le sue parole, unite a un gesto successivo su Grazia Kendi, hanno scatenato accuse durissime e la domanda che corre ovunque è inevitabile: “Squalifica in arrivo?”. Ecco cosa è successo, cosa è stato detto e perché l’episodio sta facendo tanto rumore. Quanto guadagna Simona Ventura per la conduzione Grande Fratello 2025: l’ingresso di Dolce Dona e l’idea del “crossover”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
