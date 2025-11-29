Gp Qatar qualifiche | Q2 Piastri davanti Leclerc fatica Hamilton fuori al Q1 | Diretta

Formula 1, a Losail sfida fra i piloti della McLaren: nella Sprint, Piastri davanti a Russell e Norris. Leclerc e Hamilton 13° e 17°. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gp Qatar, qualifiche: Q2, Piastri davanti, Leclerc fatica. Hamilton fuori al Q1 | Diretta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Formula 1 si prepara alle qualifiche della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025: c'è un titolo da decidere. La cronaca in diretta - facebook.com Vai su Facebook

F1, GP del Qatar, Ivan Capelli dopo le qualifiche Sprint: "Questa Ferrari è una macchina che non dà fiducia ai piloti". VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP #Ferrari Vai su X

GP Qatar 2025, Qualifiche: Piastri demolisce il record della pista in Q2 – DIRETTA - La cronaca minuto per minuto delle Qualifiche del GP del Qatar di F1 in pista sul circuito di Lusail, tutti a caccia di Piastri ... Scrive formulapassion.it

F1 GP Qatar LIVE, qualifiche e pole in diretta: Hamilton eliminato in Q1, Russell il più veloce - Buono, ma non eccelso, è dietro a Bearman e poco davanti a Hulkenberg e Bortoleto. Segnala fanpage.it

Griglia di partenza F1, GP Qatar 2025: risultati e classifica qualifiche - Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Qatar, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. Da oasport.it