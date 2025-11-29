Gp Qatar qualifiche | Q1 bene Norris davanti a Piastri Ferrari lontane| Diretta
Formula 1, a Losail sfida fra i piloti della McLaren: nella Sprint, Piastri davanti a Russell e Norris. Leclerc e Hamilton 13° e 17°. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Formula 1 si prepara alle qualifiche della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025: c'è un titolo da decidere. La cronaca in diretta - facebook.com Vai su Facebook
F1, GP del Qatar, Ivan Capelli dopo le qualifiche Sprint: "Questa Ferrari è una macchina che non dà fiducia ai piloti". VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP #Ferrari Vai su X
GP Qatar 2025, Qualifiche: Norris-Piastri, doppietta McLaren in Q1, Hamilton ancora eliminato – DIRETTA - La cronaca minuto per minuto delle Qualifiche del GP del Qatar di F1 in pista sul circuito di Lusail, tutti a caccia di Piastri ... Segnala formulapassion.it
Griglia di partenza F1, GP Qatar 2025: risultati e classifica qualifich - Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Qatar, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. Secondo oasport.it
F1 GP Qatar LIVE, qualifiche e pole in diretta: Piastri vince la gara sprint - Le qualifiche del GP Qatar di Formula 1 oggi in diretta live a Losail. fanpage.it scrive