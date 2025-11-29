Gp Qatar qualifiche | Piastri-Norris sfida Mondiale Ferrari per l' orgoglio  Diretta

Xml2.corriere.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Losail sfida fra i piloti della McLaren, Verstappen obbligato a rimontare per tenere aperto il Mondiale. Alle 19 le qualifiche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

gp qatar qualifiche piastri norris sfida mondiale ferrari per l orgoglio160160diretta

© Xml2.corriere.it - Gp Qatar, qualifiche: Piastri-Norris, sfida Mondiale. Ferrari per l'orgoglio  Diretta

Altri contenuti sullo stesso argomento

gp qatar qualifiche piastriF1, GP del Qatar: la diretta delle qualifiche, penultima pole dell’anno in palio - S i torna in pista a Losail per un appuntamento decisivo: sta per essere assegnata la penultima pole position della stagione, un momento chiave nella lotta mondiale. Scrive automoto.it

gp qatar qualifiche piastriF1 GP Qatar LIVE, qualifiche e pole in diretta: Piastri vince la gara sprint - Nel team radio con il box al termine della Sprint Race ha detto: "Dobbiamo analizzare attentamente cosa sta succedendo ora. Come scrive fanpage.it

gp qatar qualifiche piastriSprint Race F1: Piastri domina in Qatar, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton - La Formula 1 fa tappa al Lusail International Circuit per il GP del Qatar 2025: oggi pomeriggio è andata in archivio la Sprint Race. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Qatar Qualifiche Piastri