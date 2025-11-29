Gp Qatar Piastri vince la gara sprint | Norris terzo domani può vincere il Mondiale

Oscar Piastri vince la sesta e ultima gara sprint della stagione di Formula 1. A Losail, per il Gp del Qatar, penultima tappa del Mondiale, il pilota della McLaren ha preceduto sul traguardo la Mercedes di George Russell. Terzo il leader della classifica piloti, Lando Norris sull’altra McLaren, che ha chiuso davanti all’altro suo inseguitore per il titolo, Max Verstappen su Red Bull. Domani (domenica), con una vittoria ma non solo, Norris potrebbe laurearsi già campione con una gara di anticipo. Per quanto riguarda le Ferrari, Leclerc chiude 13esimo mentre Hamilton (partito dalla pit lane) 17esimo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

