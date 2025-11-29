Gp Qatar 2025 | pole di Piastri davanti a Norris terzo Verstappen
Dopo aver vinto la gara sprint, Oscar Piastri conquista anche la pole del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota australiano della McLaren ha preceduto il compagno di squadra e leader del Mondiale, Lando Norris. Terzo Max Verstappen, con la Red Bull, davanti alle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Decimo crono per la Ferrari di Charles Leclerc. Eliminato nel Q1 Lewis Hamilton, che partirà 18esimo. QUALIFYING CLASSIFICATION Piastri storms to his sixth pole of the season #F1 #QatarGP pic.twitter.comvwslFfKsH0 — Formula 1 (@F1) November 29, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
