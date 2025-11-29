Gp Qatar 2025 oggi sprint race e qualifiche | orari e dove vederle in tv

Occhi puntati sul Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1. La doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas ha consentito a Max Verstappen di avvicinarsi pericolosamente al leader della classifica, Lando Norris, ora ad appena +24 punti sull’olandese della RedBull. Oggi la sprint. Il pilota australiano della McLaren, Oscar Piastri, secondo in classifica generale a -24 dal compagno di squadra Lando Norris, alle 15, scatterà in pole. Piastri precede George Russell (Mercedrs) e Norris. Quarto Alonso, poi Tsunoda che si mette alle spalle anche Verstappen (sesto) e Antonelli (7°). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Qatar 2025, oggi sprint race e qualifiche: orari e dove vederle in tv

