Da Millie Bobby Brown a Millie Bobby Blonde e adesso Mille Bobby Burgundy: sui red carpet della première della stagione conclusiva di Stranger Things, l'attrice americana, l'ha fatto di nuovo: ha cambiato colore di capelli. Prendiamo nota perché la nuance che sfoggia sarà di gran tendenza nel 2026. Pronte ad aprire il suo hair file?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Millie Bobby Brown, tra buzzcut, blonde hair e nuova era burgundy