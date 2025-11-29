Gloria Guida | Io e Johnny Dorelli ci siamo sposati due volte Avrei voluto un altro figlio

Lo scorso 19 novembre, Gloria Guida ha compiuto 70 anni: un traguardo importante per l’attrice, che proprio in occasione della cifra tonda ha tracciato un lucido bilancio del suo percorso di vita. Ma, tra film cult e copertine patinate, il suo successo più grande rimane il matrimonio con suo marito Johnny Dorelli. I 70 anni di Gloria Guida, tra amori e rimpianti. “Ho avuto una bella vita e rifarei tutto quello che ho fatto, nella carriera e nel privato. Forse avrei voluto un secondo figlio, ma purtroppo non è arrivato”: con queste parole, Gloria Guida traccia al settimanale DiPiùTv il resoconto dei suoi primi 70 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gloria Guida: “Io e Johnny Dorelli ci siamo sposati due volte. Avrei voluto un altro figlio”

