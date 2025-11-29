Gli USA bloccano tutte le domande di asilo dopo la morte di una soldata nella sparatoria alla Casa Bianca
Gli Stati Uniti hanno bloccato tutte le procedure per le richieste di asilo nel Paese. La decisione, che per il momento non sembra avere limiti temporali né uno scopo chiaro, arriva pochi giorni dopo la sparatoria in cui è stata uccisa una soldata della Guardia nazionale. Il sospettato è un uomo afghano, ex paramilitare e collaboratore della Cia, arrivato nel Paese nel 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it
