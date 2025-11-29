Gli studenti di ' Professione Legno' in visita al Consiglio Regionale

Pisatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Sala del Gonfalone, il Consiglio Regionale ha accolto per una visita didattica la classe del corso 'Professione Legno' organizzato a Pisa dalla cooperativa agenzia formativa Aforisma, un percorso gratuito di istruzione e formazione professionale finanziato dalla Regione Toscana tramite i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

