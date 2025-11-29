Gli scatti di Emiliano il soccorso di Giani e la spallata di Elly | ecco il podio dei peggiori
Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo l'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Ora che, a malincuore, ha dovuto cedere la poltrona a Decaro, gli toccherà decidere cosa fare della propria vita (lavorativa). E così ha pensato di tornare al suo vecchio amore: la magistratura. Il tutto dopo oltre vent'anni che non esercita la professione. Così, per recuperare gli anni prestati alla politica, eccolo chiedere la settima valutazione di professionalità. Che, se accordata, lo porterebbe a rientrare in servizio con uno stipendio molto più alto rispetto a quanto guadagnava quando era sostituto procuratore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
