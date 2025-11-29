Gli orari Atm per lo sciopero di domenica 30 novembre | metro bus e tram a rischio 4 ore

Nuovo sciopero Atm domenica 30 novembre con mezzi - metropolitane, autobus e tram - a rischio per quattro ore. A due giorni di distanza dallo sciopero generale di venerdì 28 novembre - a cui il personale Atm non aveva aderito - per la giornata di domenica è prevista una nuova agitazione sindacale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sciopero Atm domenica 30 novembre, mezzi a rischio 4 ore: gli orari di metro, bus e tram - Domenica 30 novembre l’organizzazione sindacale Confial ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà i lavoratori di Atm e del gruppo Net. Da milanotoday.it

Sciopero 30 novembre Milano: orari, fasce garantite e info - Milano si prepara a un nuovo sciopero dei trasporti pubblici ATM in programma per domenica 30 novembre 2025. Da milanolife.it

Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio in città - Domenica 30 novembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano. Secondo milanotoday.it