Gli eredi di Johnny Cash fanno causa alla Coca-Cola | il marchio avrebbe rubato la voce del cantante per uno spot

Il John R. Cash Revocable Trust, che cura l’eredità e tutela l’immagine del cantautore statunitense Johnny Cash, scomparso nel 2003, ha fatto causa alla Coca-Cola. Lo studio Loeb & Loeb, che ne cura gli interessi, sostiene che la multinazionale abbia ingaggiato un cantante per imitare la voce dell’artista per uno spot pubblicitario. Uno dei legali, Tim Warnock, ha dichiarato: «Rubare la voce di un artista è un furto. È un furto della sua integrità, identità e umanità. La causa non serve solo a proteggere Cash, ma anche a inviare un messaggio che protegga la voce di tutti gli artisti». Gli eredi di Johnny Cash si appellano all’Elvis Act. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli eredi di Johnny Cash fanno causa alla Coca-Cola: il marchio avrebbe “rubato” la voce del cantante per uno spot

