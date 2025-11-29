Gli attacchi dei lupi a Rimini si moltiplicano l' associazione | Vanno abbattuti prima che sia troppo tardi
Strage di bestiame e animali domestici, e ora i lupi attaccano e uccidono i cani persino al guinzaglio o dentro i giardini delle case. A Torre Pedrera, Rimini, nello scorso ottobre una coppia di lupi aveva avvistato una persona a passeggio con il suo cane, un grosso incrocio di pitbull pesante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
San Marino RTV. . AGRICOLTURA Secondo attacco in pochi giorni ai danni di imprese agricole del Titano. Lo sfogo dell'allevatore Fabio Ugolini, che ha perso 9 animali in pochi più di un anno: "Troppi attacchi, i lupi sono pericolosi". - facebook.com Vai su Facebook
Lupi in provincia di Rimini, Sadegholvaad scrive a de Pascale: “Intervenire” - Questa mattina, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha scritto al presidente Michele De Pascale e all’assessore all’Agricoltura, ... chiamamicitta.it scrive
Emergenza Lupi a Rimini. Marcello (FdI): “Adottare misure urgenti per il loro contenimento” - Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, ha presentato un'interrogazione a riguardo: "La Regione ... Lo riporta chiamamicitta.it
Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini" - Rendere "inospitale" il territorio per fermare la ‘calata’ dei lupi dall’Appennino. Come scrive ilrestodelcarlino.it