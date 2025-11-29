Gli attacchi dei lupi a Rimini si moltiplicano l' associazione | Vanno abbattuti prima che sia troppo tardi

Riminitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strage di bestiame e animali domestici, e ora i lupi attaccano e uccidono i cani persino al guinzaglio o dentro i giardini delle case. A Torre Pedrera, Rimini, nello scorso ottobre una coppia di lupi aveva avvistato una persona a passeggio con il suo cane, un grosso incrocio di pitbull pesante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attacchi lupi rimini moltiplicanoLupi in provincia di Rimini, Sadegholvaad scrive a de Pascale: “Intervenire” - Questa mattina, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha scritto al presidente Michele De Pascale e all’assessore all’Agricoltura, ... chiamamicitta.it scrive

attacchi lupi rimini moltiplicanoEmergenza Lupi a Rimini. Marcello (FdI): “Adottare misure urgenti per il loro contenimento” - Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, ha presentato un'interrogazione a riguardo: "La Regione ... Lo riporta chiamamicitta.it

Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini" - Rendere "inospitale" il territorio per fermare la ‘calata’ dei lupi dall’Appennino. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Attacchi Lupi Rimini Moltiplicano