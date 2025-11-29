Lisa Biondi è, senza dubbio, il “mistero glorioso” della gastronomia popolare italiana. Una sorta di apparizione mariana tra i fornelli, l’icona invisibile che ha guidato milioni di cucine con la grazia di una suocera onnisciente, ma senza il fastidio della suocera vera. Chi è cresciuto negli anni Sessanta, in quell’Italia in bianco e nero che sognava in technicolor grazie al boom economico, non può non averla incontrata almeno una volta. Non di persona, ovviamente: Lisa è come Babbo Natale, la senti ovunque ma non l’hai mai vista davvero. Parlava alla radio, scriveva su ogni rivista femminile che valesse la pena di leggere stirando, appariva – sempre per interposta copertina – nei celebri ricettari omaggio infilati nei pacchi di margarina Gradina, nei dadi Knorr, nell’olio Bertolli, nella maionese Calvé e, col tempo, in ogni ben di Dio surgelato targato Findus: dai Sofficini ai 4 Salti in Padella, passando per il Friol e i piccoli elettrodomestici Braun, che promettevano di tritare la cipolla senza pianti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli anni Sessanta e la gloriosa gastronomia popolare italiana