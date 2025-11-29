Gli album da ascoltare

Da DOGA di Juana Molina a Opus 109 di Víkingur Ólafsson. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gli album da ascoltare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Si tratta di una ghiotta occasione per ascoltare delle chicche e scoprire, o riscoprire, uno dei gruppi più rappresentativi di un decennio che meriterebbe maggior attenzione e soprattutto rispetto." È uscita da poco una ricca ristampa del secondo album dei Tear - facebook.com Vai su Facebook

Come ogni Halloween, è il momento di ascoltare il mio album preferito. #Halloween2025 #mariogiordano Vai su X

Sergio Cammariere: «Il mio disco invita a fermarsi e ascoltare. Sanremo? Troppo show. Ornella Vanoni è stata unica» - Il cantautore ha presentato il suo nuovo album «La pioggia non cade mai», in uscita il 28 novembre, che raccoglie 13 brani scritti con Roberto Kunstler: «Un disco nato lentamente, in cui il pianoforte ... Si legge su corriere.it

Si torna a parlare dell'album grunge di Mariah Carey - Mariah Carey è tornata a parlare del suo leggendario album grunge mai pubblicato, “Someone’s Ugly Daughter”, registrato nel 1995 durante le sessioni di “Daydream”. Riporta rockol.it

Ricerca: «album da ascoltare mesi di ottobre 2025» - James Gunn rilancia Superman con un film visivamente brillante e dal tono più leggero, che cerca di aggiornare il mito senza tradirne l’essenza. Riporta fantascienza.com