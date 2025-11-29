Giustizia e umanità | in Confindustria la presentazione del libro di Siviglia e Cortese

Grande attesa per la presentazione del libroGiustizia e Umanità Nessun destino è segnato per sempre”, scritto da Bruna Siviglia e Cristina Cortese che si svolgerà sabato 29 novembre, alle ore 17, presso la sala conferenze di Confindustria Reggio Calabria.Un racconto ricco di immagini, aneddoti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

