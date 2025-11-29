Giulia De Lellis e la maternità | In pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia non so come riesco a lavorare

A due mesi dalla nascita della piccola Priscilla, Giulia De Lellis racconta sui social la maternità senza filtri: giornate in pigiama, notti insonni e il tentativo di conciliare lavoro e vita da neomamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Gli abbracci più belli? Quelli tra mamma e figlio ? Da Giulia De Lellis a Cecilia Rodriguez: i momenti più dolci di alcune giovani mamme che stanno vivendo i primi mesi di vita dei loro piccoli #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis e la maternità: “In pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia, non so come riesco a lavorare” - A due mesi dalla nascita della piccola Priscilla, Giulia De Lellis racconta sui social la maternità senza filtri: giornate in pigiama, notti insonni e il tentativo di conciliare lavoro e vita da ... Secondo fanpage.it

Giulia De Lellis: i suoi 2 alberi di Natale raffinati con la dedica alla piccola Priscilla - Questo Natale sarà speciale per Giulia De Lellis che ha deciso di realizzare ben due alberi, uno a casa e uno in ufficio scegliendo uno stile molto semplice e raffinato ... Si legge su today.it

Dopo gli sfoghi contro i gossip, Giulia De Lellis e la dedica “nascosta” per la figlia Priscilla - Mentre alcuni esperti di gossip continuano a insistere sulla presunta crisi di coppia con Tony Effe, Giulia De Lellis ha fatto capire chiaramente a tutti i suoi follower che queste cattiverie non le r ... rds.it scrive