Giugliano in Campania | O mi dai quello che ti chiedo oppure gli uomini ti distruggono la macchina L’estorsione con i bambini nell’auto

Durante un controllo antirapina, i carabinieri scoprono un anno di richieste estorsive ai dipendenti di un supermercato: arrestata una 23enne, attivati i servizi sociali per i figli.. I carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Pigna a Giugliano in Campania. Stanno effettuando un servizio anti rapina e monitorano le attività commerciali. La gazzella entra nel parcheggio di un supermercato quando nota una donna a bordo di un’auto che discute con il direttore del market. I militari si avvinano e la donna, con a bordo i propri figli di 11 e 8 anni, tenta di allontanarsi. I carabinieri fermano la Fiat punto per poi ricostruire la vicenda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: “O mi dai quello che ti chiedo oppure gli uomini ti distruggono la macchina”. L’estorsione con i bambini nell’auto

