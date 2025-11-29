Giugliano estorsione al supermercato con i figli | 23enne arrestata
La 23enne avrebbe fermato i diversi dipendenti del supermercato pretendendo generi alimentari: una “tassa” che se non fosse stata pagata avrebbe portato all’intervento “degli uomini”. I carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Pigna a Giugliano in Campania. Stanno effettuando un servizio anti rapina e monitorano le attività commerciali. La ‘gazzella’ entra nel parcheggio di . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altre letture consigliate
Una 23enne residente nel campo Rom di via Carrafiello è stata arrestata dai carabinieri di #Giugliano per tentata estorsione ai danni di un supermercato. Da circa un anno, secondo le indagini, la giovane avrebbe costretto direttore e dipendenti a consegnarle - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, estorsione al supermercato con i figli: 23enne arrestata - La 23enne avrebbe fermato i diversi dipendenti del supermercato pretendendo generi alimentari: una "tassa" da pagare ... Si legge su 2anews.it
Estorsioni al supermercato, arrestata 23enne: minacce anche davanti ai figli - Un episodio di estorsione è stato sventato dai Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania durante un servizio Estorsioni al supermercato, arrestata 23enne: ... Segnala marigliano.net
Giugliano, minaccia i dipendenti di un supermercato in cambio di generi alimentari: arrestata 23enne - I carabinieri della sezione radiomobile hanno fermato un caso di estorsione verificato nei pressi di via Pigna, vicino ad un supermercato. Da msn.com