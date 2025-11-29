Giugliano estorsione al supermercato con i figli | 23enne arrestata

2anews.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 23enne avrebbe fermato i diversi dipendenti del supermercato pretendendo generi alimentari: una “tassa” che se non fosse stata pagata avrebbe portato all’intervento “degli uomini”. I carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Pigna a Giugliano in Campania. Stanno effettuando un servizio anti rapina e monitorano le attività commerciali. La ‘gazzella’ entra nel parcheggio di . 🔗 Leggi su 2anews.it

giugliano estorsione al supermercato con i figli 23enne arrestata

© 2anews.it - Giugliano, estorsione al supermercato con i figli: 23enne arrestata

Altre letture consigliate

giugliano estorsione supermercato figliGiugliano, estorsione al supermercato con i figli: 23enne arrestata - La 23enne avrebbe fermato i diversi dipendenti del supermercato pretendendo generi alimentari: una "tassa" da pagare ... Si legge su 2anews.it

Estorsioni al supermercato, arrestata 23enne: minacce anche davanti ai figli - Un episodio di estorsione è stato sventato dai Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania durante un servizio Estorsioni al supermercato, arrestata 23enne: ... Segnala marigliano.net

giugliano estorsione supermercato figliGiugliano, minaccia i dipendenti di un supermercato in cambio di generi alimentari: arrestata 23enne - I carabinieri della sezione radiomobile hanno fermato un caso di estorsione verificato nei pressi di via Pigna, vicino ad un supermercato. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Estorsione Supermercato Figli