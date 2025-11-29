Giugliano 23enne arrestata per estorsioni al supermercato | per un anno avrebbe imposto la tassa ai dipendenti
Una 23enne residente nel campo Rom di via Carrafiello è stata arrestata per tentata estorsione dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. Da circa un anno, secondo gli accertamenti, la giovane avrebbe costretto il direttore e i dipendenti di un supermercato a consegnarle generi alimentari, minacciandoli con la promessa dell’intervento di alcuni “uomini” . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Pozzuoli, furto di attrezzi da lavoro: denunciato 23enne rintracciato in un campo rom a Giugliano - facebook.com Vai su Facebook
Estorsioni a Giugliano, 6 arresti nel clan Mallardo. I soldi usati per mantenere le famiglie dei detenuti - Nella giornata di ieri, mercoledì 5 novembre, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato sei persone (cinque ... Scrive fanpage.it
Giugliano, estorsioni a favore del clan Mallardo: arrestate sei persone, indagini in corso - Nell'ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, in data 5 novembre 2025, hanno eseguito una ordinanza cautelare ... Scrive ilmattino.it
Giugliano, due fratelli arrestati per tentata estorsione: trovati 850 grammi di marijuana - Villaricca hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due fratelli, ... Come scrive ilmattino.it