Giugliano 23enne arrestata per estorsioni al supermercato | per un anno avrebbe imposto la tassa ai dipendenti

Una 23enne residente nel campo Rom di via Carrafiello è stata arrestata per tentata estorsione dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. Da circa un anno, secondo gli accertamenti, la giovane avrebbe costretto il direttore e i dipendenti di un supermercato a consegnarle generi alimentari, minacciandoli con la promessa dell'intervento di alcuni "uomini" .

