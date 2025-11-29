Giugliano 23enne arrestata per estorsioni al supermercato | per un anno avrebbe imposto la tassa ai dipendenti

Una 23enne residente nel campo Rom di via Carrafiello è stata arrestata per tentata estorsione dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. Da circa un anno, secondo gli accertamenti, la giovane avrebbe costretto il direttore e i dipendenti di un supermercato a consegnarle generi alimentari, minacciandoli con la promessa dell’intervento di alcuni “uomini” . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, 23enne arrestata per estorsioni al supermercato: per un anno avrebbe imposto “la tassa” ai dipendenti

