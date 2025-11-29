Girona-Real Madrid domenica 30 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Militao e Rudiger tornano titolari

Il Real Madrid si è trovato improvvisamente a vivere un momento delicato: è bastato qualche risultato poco felice per far subito addensare qualche nube sul futuro di Xabi Alonso, che secondo alcune voci avrebbe un rapporto molto difficile con diversi giocatori, primo tra tutti Vinicius. In settimana ci ha pensato Mbappè a riportare un po’ . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Girona-Real Madrid (domenica 30 novembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Militao e Rudiger tornano titolari

