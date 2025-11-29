Girona-Real Madrid domenica 30 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La capolista ospite a Montilivi
Il Real Madrid si è trovato improvvisamente a vivere un momento delicato: è bastato qualche risultato poco felice per far subito addensare qualche nube sul futuro di Xabi Alonso, che secondo alcune voci avrebbe un rapporto molto difficile con diversi giocatori, primo tra tutti Vinicius. In settimana ci ha pensato Mbappè a riportare un po’ . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
#LALIGAEASPORTS | Riassunto della giornata 13: il Barcelona rosicchia altri due punti al Real Madrid e si porta a -1. Il Levante perde il derby, nonché scontro salvezza, con il Valencia; il Girona è sempre terzultimo ma aggancia l'Osasuna. ? @StePicasso Vai su X
Real Betis sun sanar da sabunta kwantiragin Isco cikin salo mafi jan hankali, sun gabatar da babbar tifo na musamman kafin fara wasansu da Girona ? - facebook.com Vai su Facebook
Girona-Real Madrid in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Liga - Real Madrid in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri dove e come guardare la partita di Liga spagnola ... Segnala msn.com
Girona – Real Madrid streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv - Notizia Flash Sabato 30 settembre alle ore 18:30 si terrà la sfida valida per l’ottqva giornata de LaLiga 2023/24 tra Girona e Real Madrid. Secondo generationsport.it
Real Madrid-Girona, le formazioni ufficiali: Ancelotti vuole riprendersi la vetta - La squadra di Carlo Ancelotti torna in campo contro il Girona in una gara cruciale, servirà una vittoria per superare i colchoneros e ... Come scrive tuttomercatoweb.com