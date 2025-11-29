Girona-Real Madrid domenica 30 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos vincenti con diversi gol segnati?

Il Real Madrid si è trovato improvvisamente a vivere un momento delicato: è bastato qualche risultato poco felice per far subito addensare qualche nube sul futuro di Xabi Alonso, che secondo alcune voci avrebbe un rapporto molto difficile con diversi giocatori, primo tra tutti Vinicius. In settimana ci ha pensato Mbappè a riportare un po'

Barcelona na kan gaba da maki biyu a saman tebur... yanzu matsin lamba ya koma kan Real Madrid. Sai sun doke Girona, in ba haka ba za su ci gaba da zama a kasa da Barca! Madrid, lokaci ya yi ku dauki mataki. #barcelona #realmadrid #laliga Vai su Facebook

Il Barcellona vince, si prende il primo posto ne LaLiga e mette pressione al Real Madrid (impegnato domani contro il Girona). Avvio shock dei blaugrana che subiscono gol da Pablo Ibáñez dopo 47 secondi. Nel giro di 25 minuti, però, gli uomi di Flick la ribalta Vai su X

Esame Girona per il Real Madrid in crisi - L'osservato speciale del weekend di campionato è il Real Madrid, che non può fallire la trasferta di Girona. Come scrive ansa.it