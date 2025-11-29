Girasoli per Alessandro | un atto di gentilezza per zittire l’ignoranza

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva fatto scalpore il messaggio lasciato a Milano alla mamma di Alessandro che lasciava girasoli al figlio morto: oggi un gesto d'amore dalla comunità per mostrarle vicinanza e abbattere l'ignoranza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

