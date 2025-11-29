Giovani studenti insegnano agli anziani come difendersi dalle truffe

Giovani studenti diventano veri e propri “ambasciatori” della sicurezza. Il progetto di prevenzione delle truffe agli anziani realizzato dal Comune di Viterbo assume una forte dimensione intergenerazionale. Le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Egidi, Orioli e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it