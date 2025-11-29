Giovani e benessere a Parma | i risultati del percorso di ascolto e ricerca 2023-2025

Si è tenuto questa mattina, nell’Aula Magna dell’Università di Parma, il seminario “Giovani e benessere a Parma: dati, ascolto e politiche in movimento”, un momento di restituzione e approfondimento dedicato alla condizione giovanile nel territorio. Sono stati presentati i risultati del percorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondisci con queste news

Promuovere il benessere di bambin? e giovani non è mai un gesto isolato: è un lavoro di rete, di competenze condivise, di sguardi che si incontrano. È questo che rende davvero possibile prevenire il disagio e sostenere chi cresce nei momenti cruciali della vi - facebook.com Vai su Facebook

RiGenerazioni apre le porte alle idee che mettono al centro i #giovani Progetti che creano spazi di partecipazione, benessere e nuove opportunità per ragazze e ragazzi tra 14 e 35 anni [email protected] | 89349911 #progeu #bandinforma #sportelloprog Vai su X

Per il benessere dei giovani fondamentali gli adulti 'credibili' - Giovani che non chiedono "più cose da fare", ma esperienze autentiche, relazioni vere e punti di riferimento affidabili fra gli adulti. Riporta ansa.it

Rapporto Civita, benessere giovani con ascolto e fiducia - Giovani che non chiedono "più cose da fare", ma esperienze autentiche, relazioni vere e punti di riferimento affidabili fra gli adulti. Scrive ansa.it

La Serie A non è un campionato per giovani. L’eccezione è il Parma - Nella classifica delle dieci squadre europee con l’età media più bassa, dominata dallo Strasburgo, l’unica italiana è il ... Da repubblica.it