Giovani e benessere a Parma | i risultati del percorso di ascolto e ricerca 2023-2025

Parmatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto questa mattina, nell’Aula Magna dell’Università di Parma, il seminario “Giovani e benessere a Parma: dati, ascolto e politiche in movimento”, un momento di restituzione e approfondimento dedicato alla condizione giovanile nel territorio. Sono stati presentati i risultati del percorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

giovani benessere parma risultatiPer il benessere dei giovani fondamentali gli adulti 'credibili' - Giovani che non chiedono "più cose da fare", ma esperienze autentiche, relazioni vere e punti di riferimento affidabili fra gli adulti. Riporta ansa.it

giovani benessere parma risultatiRapporto Civita, benessere giovani con ascolto e fiducia - Giovani che non chiedono "più cose da fare", ma esperienze autentiche, relazioni vere e punti di riferimento affidabili fra gli adulti. Scrive ansa.it

La Serie A non è un campionato per giovani. L’eccezione è il Parma - Nella classifica delle dieci squadre europee con l’età media più bassa, dominata dallo Strasburgo, l’unica italiana è il ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Benessere Parma Risultati