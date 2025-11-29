Giovane Inter il futuro del centravanti del Verona sarà nerazzurro? Il talento brasiliano è pronto a fare il salto

Inter News 24 Giovane Inter, l'attaccante del Verona continua ad attirare l'attenzione di Ausilio e Marotta e di altre grandi del campionato: le ultime. Il giovane attaccante brasiliano, ex Corinthians, sta facendo parlare di sé per le sue ottime prestazioni con il Verona. Non solo l'Inter, ma anche altre importanti squadre italiane e straniere sono interessate a lui. Arrivato a parametro zero questa estate, Giovane ha subito mostrato il suo valore, guadagnandosi un posto da titolare. Il suo legame con Carlos Augusto, compagno di squadra all'Inter, ha acceso ulteriormente le voci che lo vedono come un obiettivo per il futuro della squadra nerazzurra.

