Giornate Professionali di Cinema | il programma di Sorrento tra anteprime convegni e ospiti d’eccezione

Ecco tutto quello che vedremo all'evento campano in programma da lunedì 1° dicembre all'Hilton Sorrento Palace e al Cinema Teatro Tasso. Le Giornate Professionali di Cinema - Growing apriranno i battenti lunedì 1° dicembre a Sorrento, inaugurando quattro giorni di attività tra l'Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso. Tra gli eventi più rilevanti per il settore cinematografico italiano, l'iniziativa è promossa da ANEC insieme ad ANICA, con il contributo di ACEC e il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC e della SIAE. Ospiti e partecipazioni Numerosi volti del cinema italiano presenti all'evento campano: da Antonio Albanese a Stefano Accorsi, da Christian De Sica a Fabio De Luigi, passando per Elodie, Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

