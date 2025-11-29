Giornate Fai per le scuole centinaia di studenti alla scoperta dei luoghi della città

Agrigentonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fiume di studenti ha attraversato Agrigento per le Giornate Fai per le scuole, l’iniziativa nazionale che ogni anno porta migliaia di ragazze e ragazzi a conoscere e raccontare il patrimonio culturale del proprio territorio. Protagonisti assoluti sono stati gli apprendisti Ciceroni, giovani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

