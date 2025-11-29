Giornate Fai per le scuole centinaia di studenti alla scoperta dei luoghi della città

Un fiume di studenti ha attraversato Agrigento per le Giornate Fai per le scuole, l’iniziativa nazionale che ogni anno porta migliaia di ragazze e ragazzi a conoscere e raccontare il patrimonio culturale del proprio territorio. Protagonisti assoluti sono stati gli apprendisti Ciceroni, giovani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Si sono concluse con successo le Giornate FAI per le scuole, che oggi hanno visto affiancarsi agli “Apprendisti Ciceroni” delle classi 3BU e 3AU del Liceo Comi anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Tricase, in visita all’ACAIT. Ringraziamo tutt - facebook.com Vai su Facebook

Giornate FAI per le Scuole 2025: in Veneto la XIV edizione tra arte, storia e partecipazione attiva - Una settimana di visite speciali, apprendimento attivo e protagonismo studentesco per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale del Veneto e dell’Italia ... ilnuovoterraglio.it scrive

Giornate FAI per le Scuole, il Piemonte apre i suoi gioielli: studenti protagonisti in un viaggio tra arte, storia e ambiente - Dal 24 al 29 novembre visite speciali con gli Apprendisti Ciceroni: una settimana per scoprire il patrimonio culturale guidati dagli studenti ... Segnala giornalelavoce.it

Le giornate FAI per le scuole - Giovani ciceroni alla scoperta degli angoli nascosti delle loro città ... Da rainews.it