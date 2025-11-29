Giornata speciale per gli appassionati di arcane
Il panorama dello streaming e dei media digitali continua a offrire contenuti legati a figure iconiche e franchise di grande successo. Anche dopo la conclusione della seconda stagione di Arcane, serie animata di grande impatto ispirata al mondo di League of Legends, l’interesse verso questo universo rimane estremamente vivo. Nelle ultime settimane, una delle notizie più rilevanti riguarda il ritorno di due personaggi fondamentali della trasposizione sulla scena di Fortnite. jinx e vi temporaneamente in fortnite. le skin più richieste di arcane tornano nel battle royale. Con una comunicazione ufficiale, Fortnite ha annunciato il ritorno delle skin di Jinx e Vi di Arcane, disponibili dall’ Item Shop a partire dal 29 novembre, segnando il loro primo ritorno dopo la breve assenza iniziata nel 2022. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una giornata speciale insieme a @anpas_emilia_romagna per #formanpas #meber #anpas #formazione - facebook.com Vai su Facebook
"Sono una persona serena. Quest'estate sono stata male e ho pensato che non ne sarei uscita. Poi mi hanno curato e ho visto la vita bellissima". Ornella nell'intervista inedita a Cazzullo #unagiornataparticolare Vai su X
Giornata mondiale della pizza, lo speciale con Il Mattino venerdì 17 gennaio - Per festeggiare la giornata modiale della pizza arriva venerdì 17 gennaio in edicola l'inserto speciale con il Mattino. Scrive ilmattino.it