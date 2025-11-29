Il panorama dello streaming e dei media digitali continua a offrire contenuti legati a figure iconiche e franchise di grande successo. Anche dopo la conclusione della seconda stagione di Arcane, serie animata di grande impatto ispirata al mondo di League of Legends, l’interesse verso questo universo rimane estremamente vivo. Nelle ultime settimane, una delle notizie più rilevanti riguarda il ritorno di due personaggi fondamentali della trasposizione sulla scena di Fortnite. jinx e vi temporaneamente in fortnite. le skin più richieste di arcane tornano nel battle royale. Con una comunicazione ufficiale, Fortnite ha annunciato il ritorno delle skin di Jinx e Vi di Arcane, disponibili dall’ Item Shop a partire dal 29 novembre, segnando il loro primo ritorno dopo la breve assenza iniziata nel 2022. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Giornata speciale per gli appassionati di arcane