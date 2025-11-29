Giornata mondiale contro l' Aids | in regione continua a diminuire il numero di nuovi casi da Hiv

In Emilia-Romagna negli ultimi 19 anni, tra il 2006 e il 2024, le nuove diagnosi di infezione da Hiv tra i residenti sono diminuite di circa il 46,5%, passando da 368 a 197. Un risultato frutto del lavoro di tutto il sistema sanitario regionale e delle azioni di sensibilizzazione promosse in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

