Giornata mondiale contro l' Aids | in Emilia-Romagna continua a diminuire il numero di nuovi casi da hiv

In Emilia-Romagna negli ultimi 19 anni, tra il 2006 e il 2024, le nuove diagnosi di infezione da Hiv tra i residenti sono diminuite di circa il 46,5%, passando da 368 a 197. Un risultato frutto del lavoro di tutto il sistema sanitario regionale e delle azioni di sensibilizzazione promosse in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

