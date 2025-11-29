Giornata Mondiale Aids il Comune promuove un incontro di sensibilizzazione per i giovani

Un incontro per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dell'Aids. Il comune di Messina, in occasione della Giornata Mondiale dell'Aids in programma il 1 dicembre, promuove un evento per promuovere informazione, prevenzione e consapevolezza. Un'iniziativa intitolata “Noi siamo le nostre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Oggi #29novembre è la Giornata mondiale del #giaguaro #worldjaguarday Anche le nostre scelte alimentari contribuiscono al declino del più grande felino delle americhe Vai su X

Oggi è la Giornata Mondiale del Giaguaro Le foreste da cui dipende la sua sopravvivenza vengono distrutte per far spazio ad allevamenti e coltivazioni di soia. Amazzonia, Cerrado, Pantanal e Gran Chaco, casa del più grande felino sudamericano, scompai - facebook.com Vai su Facebook

"1 Dicembre - Giornata mondiale contro Hiv e Aids", al via la campagna di sensibilizzazione e prevenzione 2025 - Il Tavolo di Lavoro permanente si è riunito più volte nel corso del 2025 per tenere fede alla propria mission di promuovere informazione e sensibilizzazione fra le giovani generazioni e non solo ... Riporta cronacacomune.it

Giornata Mondiale AIDS 2025: alle 12 apre la Sala Veruda con “Visti e Svisti”, un evento di arte, informazione e prevenzione per i giovani - In occasione del 1° dicembre 2025, Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS, l’Area Dipartimentale delle Dipendenze e il Centro di Malattie a Trasmissione Sessuale di ASUGI organizzano una serie di appunta ... triestecafe.it scrive

Giornata mondiale per la lotta all’Aids, il 28 e il 29 novembre torna a Reggio Emilia l’appuntamento con i Test day - Lunedì 1 dicembre ricorre la “ Giornata mondiale per la lotta all’Aids”: per questa occasione il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Azienda Usl- Riporta nextstopreggio.it