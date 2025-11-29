Giornata internazionale delle persone con disabilità le iniziative a Bergamo

Ecodibergamo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GLI EVENTI. In campo l’Amministrazione con associazioni, cooperative, scuole e famiglie del territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

giornata internazionale delle persone con disabilit224 le iniziative a bergamo

© Ecodibergamo.it - Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative a Bergamo

Contenuti che potrebbero interessarti

giornata internazionale persone disabilit224"Giornata internazionale delle persone con disabilità": Amministrazione comunale e associazioni a confronto per rafforzare la rete di supporto ai cittadini più fragili - Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la 'Giornata internazionale delle persone con disabilità', istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1992, con l'intento di promuovere la piena inc ... Riporta cronacacomune.it

giornata internazionale persone disabilit224“Senti come mi sento”, iniziative per la Giornata internazionale delle persone con disabilità - Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i Laboratori di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla in collab ... Riporta ilcittadinoonline.it

giornata internazionale persone disabilit224Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative a Bergamo - Grazie a un percorso condiviso tra l’Amministrazione, cooperative, associazioni, scuole e famiglie, a Bergamo è in programma ... Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Persone Disabilit224