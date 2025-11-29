Giornalista ti ammazziamo I cori durante l' assalto ProPal alla Stampa

Giornali scaraventati per terra, così come libri, oggetti personali di ogni tipo presenti sulle scrivanie dei giornalisti. E scritte con vernice spray sui muri della redazione: "Free Gaza", "Free Shanin", "Giornali complici di Israele", "Fuck Stampa". Sono le dolorose immagini del blitz di ieri nella sede di via Ernesto Lugaro a Torino de La Stampa, da parte di una frangia di sedicenti "Pro-Pal". Il gravissimo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, quando la redazione era vuota per via dello sciopero proclamato dai giornalisti. Dalle immagini pubblicate sui social, i manifestanti sono entrati in redazione al grido di " Giornalista, ti ammazziamo ", "Ti uccido giornalista". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

