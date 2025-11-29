Giornalista muore a 33 anni per una foto | Leticia Lembi si è arrampicata su una scogliera di 24 metri ed è caduta in mare

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è morta sul colpo dopo essere caduta per una ventina di metri da una scogliera mentre cercava di scattare una foto. È successo Mercoledì 26 novembre in Argentina. La giornalista e consulente di marketing Leticia Lembi, 33 anni, si trovava con sua cugina e altri amici quando ha perso l’equilibrio mentre era in piedi su una rampa affacciata su una spiaggia a Los Acantilados, vicino a Mar del Plata, come riportano El País, Diario Río Negro e Clarín. Secondo Clarín, Lembi è caduta per circa 24 metri sulle rocce sottostanti, e si ritiene che sia morta sul colpo. Il corpo è stato recuperato alcune ore dopo, nei pressi dell’Oceano Atlantico, come riporta El País. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

giornalista muore a 33 anni per una foto leticia lembi si 232 arrampicata su una scogliera di 24 metri ed 232 caduta in mare

© Ilfattoquotidiano.it - Giornalista muore a 33 anni per una foto: Leticia Lembi si è arrampicata su una scogliera di 24 metri ed è caduta in mare

Altre letture consigliate

giornalista muore 33 anniGiornalista muore a 33 anni per una foto: Leticia Lembi si è arrampicata su una scogliera di 24 metri ed è caduta in mare - Leticia Lembi, 33 anni, è precipitata per 24 metri da una scala erosa. Riporta ilfattoquotidiano.it

giornalista muore 33 anniChi era Fabio Luccioli, il giornalista scomparso a 38 anni - Fabio Luccioli, giornalista originario di Foligno, si è spento a 38 anni a causa di una malattia Lutto nel mondo del giornalismo: la morte di Fabio Luccioli, avvenuta a soli 38 anni, ha scosso la ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Giornalista Muore 33 Anni