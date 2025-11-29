Giornalista muore a 33 anni per una foto | Leticia Lembi si è arrampicata su una scogliera di 24 metri ed è caduta in mare

Una donna è morta sul colpo dopo essere caduta per una ventina di metri da una scogliera mentre cercava di scattare una foto. È successo Mercoledì 26 novembre in Argentina. La giornalista e consulente di marketing Leticia Lembi, 33 anni, si trovava con sua cugina e altri amici quando ha perso l’equilibrio mentre era in piedi su una rampa affacciata su una spiaggia a Los Acantilados, vicino a Mar del Plata, come riportano El País, Diario Río Negro e Clarín. Secondo Clarín, Lembi è caduta per circa 24 metri sulle rocce sottostanti, e si ritiene che sia morta sul colpo. Il corpo è stato recuperato alcune ore dopo, nei pressi dell’Oceano Atlantico, come riporta El País. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornalista muore a 33 anni per una foto: Leticia Lembi si è arrampicata su una scogliera di 24 metri ed è caduta in mare

Altre letture consigliate

Tg3. . Muore a 94 anni il vignettista e giornalista Giorgio Forattini, il "re della satira". Per quasi mezzo secolo e sui maggiori quotidiani nazionali ha ironizzato su vizi e virtù del potere politico. - facebook.com Vai su Facebook

Giornalista muore a 33 anni per una foto: Leticia Lembi si è arrampicata su una scogliera di 24 metri ed è caduta in mare - Leticia Lembi, 33 anni, è precipitata per 24 metri da una scala erosa. Riporta ilfattoquotidiano.it

Chi era Fabio Luccioli, il giornalista scomparso a 38 anni - Fabio Luccioli, giornalista originario di Foligno, si è spento a 38 anni a causa di una malattia Lutto nel mondo del giornalismo: la morte di Fabio Luccioli, avvenuta a soli 38 anni, ha scosso la ... Come scrive dilei.it