Giornalista italiana sequestrata in una macelleria islamica in Francia | cosa è successo
Momenti di fortissima tensione nel corso di un servizio di Fuori dal Coro; l'inviata Costanza Tosi, che si trovava in Francia per un reportage, è stata sequestrata e minacciata all'interno di una macelleria di Roubaix gestita da persone di religione islamica. La giornalista voleva condurre un'indagine accurata sui presunti casi di radicalizzazione che si sono registrati di recente, e tanto è bastato a scatenare la violenta reazione contro di lei. La donna stava facendo il suo lavoro, quando è stata trattenuta da alcuni uomini all'interno di una macelleria halal, dove viene venduta carne trattata secondo i principi dell'islam, dunque consumabile dai musulmani.
