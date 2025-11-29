Giorgetti | Deficit al 3% già quest' anno

"L'equilibrio è un atto di coraggio e un atteggiamento equilibrato, prudente e responsabile di questi tre anni deriva da un approccio culturale ma anche da uno stato di necessità". Lo ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti all'assemblea nazionale di Noi Moderati. "Abbiamo faticosamente accompagnato un percorso che ha l'ambizione di arrivare al 3% del deficit quest'anno: non sappiamo se un pelo sopra o sotto dipende da una serie di fattori dell'ultimo mese per poi metterci in una traiettoria sostenibile gestendo e cercando di suturare alcune politiche molto dispendiose che graveranno sul debito anche nel 2026 e 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

