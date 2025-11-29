Giorgetti apre al buono per le paritarie e i libri scolastici | Dobbiamo prima far quadrare il cerchio della Manovra

Allargando poi il discorso alla situazione internazionale, Giorgetti ha spiegato che il governo e il suo ministero continuano a lavorare per raggiungere un deficit che sia inferiore al 3%. "Questo ci permetterebbe di uscire dalla procedura di infrazione un anno prima del previsto, dipende da una serie di fattori dell'ultimo", ha spiegato ancora il titolare del Mef.

