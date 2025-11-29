Giocattoli killer come le mafie globali guadagnano avvelenando i bambini | è scattata la maxi operazione Ludus
Prodotti tossici, batterie difettose, livelli sonori illegali e assenza di certificazioni mettono a rischio milioni di bambini. L’economia dell’Ue perde oltre un miliardo l’anno e migliaia di posti di lavoro. I giocattoli contraffatti stanno avvelenando, assordando e ferendo i bambini in tutta Europa, causando al contempo gravi perdite all’economia dell’Unione europea. 26 Paesi hanno nuovamente avviato iniziative per contrastare produttori e importatori di giocattoli contraffatti. (EUROPOL FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Campi Flegrei. . E' UN 15ENNE IL KILLER DEL RAGAZZO DI 19 ANNI UCCISO ALL'ARENACCIA - facebook.com Vai su Facebook