Prodotti tossici, batterie difettose, livelli sonori illegali e assenza di certificazioni mettono a rischio milioni di bambini. L’economia dell’Ue perde oltre un miliardo l’anno e migliaia di posti di lavoro. I giocattoli contraffatti stanno avvelenando, assordando e ferendo i bambini in tutta Europa, causando al contempo gravi perdite all’economia dell’Unione europea. 26 Paesi hanno nuovamente avviato iniziative per contrastare produttori e importatori di giocattoli contraffatti. (EUROPOL FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Giocattoli killer, come le mafie globali guadagnano avvelenando i bambini: è scattata la maxi operazione Ludus