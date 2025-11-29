Gigi Buffon svela il crudo messaggio mandato al figlio Louis | Adesso hai lo 0,5% di possibilità

Gigi Buffon si è soffermato su quanto di buono sta facendo a soli 17anni suo figlio Louis, che ha già debuttato in Serie A col Pisa e facendo faville nella nazionale ceca: "Non dve sentire gli altri, deve solo pensare a non avere rimpianti e provare a scrivere la sua storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

