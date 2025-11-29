Gigi Buffon svela il crudo messaggio mandato al figlio Louis | Adesso hai lo 0,5% di possibilità

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigi Buffon si è soffermato su quanto di buono sta facendo a soli 17anni suo figlio Louis, che ha già debuttato in Serie A col Pisa e facendo faville nella nazionale ceca: "Non dve sentire gli altri, deve solo pensare a non avere rimpianti e provare a scrivere la sua storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

gigi buffon svela crudoGigi Buffon svela il crudo messaggio mandato al figlio Louis: “Adesso hai lo 0,5% di possibilità” - Gigi Buffon si è soffermato su quanto di buono sta facendo a soli 17anni suo figlio Louis, che ha già debuttato in Serie A col Pisa e facendo faville ... Segnala fanpage.it

Gigi Buffon: «Se non mi fossi fatto male, avrei giocato fino a 60 anni. Mio figlio? Volevo facesse il portiere, è stato bravo a dirmi di no» - Dal profondo legame con la famiglia ai primi guantoni, fino alla passione per il calcio trasmessa al figlio, il campione si ... Secondo leggo.it

Buffon: «Per "colpa" di Maldini non volevo smettere di giocare. Mio figlio mi ha battuto» - Gigi Buffon scherza sulla carriera del figlio Louis Thomas Buffon durante la puntata di This is me stasera in tv, mercoledì 29 ottobre. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gigi Buffon Svela Crudo