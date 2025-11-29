Giardino trasformato in trappola per uccelli | pensionato scoperto con reti e richiami elettronici

Un giardino e un terreno agricolo della bassa Valle Sabbia trasformati in una vera e propria trappola per uccelli. Almeno fino all’intervento dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Gavardo: il blitz ha messo fine a un sistema di cattura illegale sorprendentemente complesso. Al centro della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Orienteering: Avventura e Apprendimento nel Giardino della Scuola Primaria "I. Nievo"! Che mattinata spettacolare per le classi 3A e 4A! Oggi, grazie alla grande professionalità, alla disponibilità e all'entusiasmo di Patrizia Bordin, abbiamo trasformato il n - facebook.com Vai su Facebook

Giardino trasformato in trappola per uccelli: pensionato scoperto con reti e richiami elettronici - Il blitz dei Carabinieri Forestali ha permesso di scovare il sistema di cattura illegale. Da bresciatoday.it

In giardino ci sono 6 pericoli per gli uccelli a cui non hai mai pensato: ecco quali sono - I nostri giardini possono essere rifugi per gli uccelli che vivono in città, ma nascondono anche insidie e pericoli: vetrate, gatti, veleni e trappole adesive per roditori. Scrive fanpage.it

Incubo in giardino: madre e figlio inseguiti dagli uccelli “più pericolosi del mondo” - Ricorda i dinosauri, non solo per l’aspetto – il piumaggio nero e compatto, il lungo collo blu, il casco osseo sulla testa – ma per la sua ... repubblica.it scrive