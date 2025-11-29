Gianni Morandi sul ponte del Mare e nell' ospedale da campo in attesa del concerto di stasera per la protezione civile

Ilpescara.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Pescara, Ponte del mare. Stasera, concerto». Questa la condivisione postata sui suoi social da Gianni Morandi intorno alle ore 14:30 per annunciare la sua presenza nella nostra città.Il cantante, tra i più amati del panorama italiano da decenni e decenni, sarà protagonista dell'evento musicale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

gianni morandi ponte mareGianni Morandi sul ponte del Mare e nell'ospedale da campo in attesa del concerto di stasera per la protezione civile - Il cantante di Monghidoro è a Pescara per l'evento musicale organizzato dalla protezione civile per la serata di sabato 29 novembre ... Da ilpescara.it

Gianni Morandi sbarca in Puglia: la sua estate è sole, mare e ientu nel Salento - Con il suo sorriso instancabile e l’immancabile passo da maratoneta, l’eterno ragazzo della musica italiana ha fatto capolino questa mattina a Santa Maria di ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Gianni Morandi, vacanza al mare con la moglie Anna. “L’amore resiste” - Gianni Morandi ha delle certezze per la sua estate: il sole, il mare, i sorrisi e soprattutto la moglie Anna. Come scrive radioitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Gianni Morandi Ponte Mare