Giaccherini | Yamal ha numeri migliori di Yildiz? Provate a mettere Kenan nel Barcellona e vediamo cosa combina

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole dell’ex Juventus. Emanuele Giaccherini, ex calciatore bianconero, è intervenuto nel salotto di  DAZN  in occasione del pre-partita di  Juve Cagliari  per celebrare il  talento cristallino  di  Kenan Yildiz. L’analisi di  Giaccherini  ha messo in luce non solo l’ immenso potenziale  del giovane turco, ma anche le  difficoltà aggiuntive  che affronta giocando in una  Juventus attualmente in  fase di ricostruzione, rispetto ai suoi coetanei europei. Potenziale enorme: il confronto con la Juve di Del Piero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

giaccherini yamal ha numeri migliori di yildiz provate a mettere kenan nel barcellona e vediamo cosa combina

© Juventusnews24.com - Giaccherini: «Yamal ha numeri migliori di Yildiz? Provate a mettere Kenan nel Barcellona e vediamo cosa combina»

Contenuti che potrebbero interessarti

Yamal: "Il Barcellona ha cambiato la mia vita, ho vissuto momenti difficili" - La stella del Barcellona Lamine Yamal si racconta in un'intervista al podcast "Resonancia de Corazón": parla delle sue passioni, dell'amore per la mamma, e dell'accoltellamento di suo padre. Secondo sport.sky.it

Lamine Yamal avrà la 10 del Barça: dal 2000 a oggi, ecco chi l'ha vestita prima di lui - Secondo Pitagora il 10 è il numero perfetto perché costituisce il cosiddetto Tetraktys, la somma ... Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Giaccherini Yamal Ha Numeri