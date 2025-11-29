Gerusalemme est la polizia contro la recita dei bambini

Ripubblichiamo integralmente, cosa che facciamo molto più che raramente ma ci sembrava d’obbligo, un articolo di Hanin Majadli pubblicato su Haaretz del 28 novembre, nel quale la cronista commenta il raid della Sicurezza israeliana in un teatro di Gerusalemme nel quale alcuni bambini palestinesi stavano preparandosi a una recita. La capacità di provare rabbia ci è stata prosciugata dopo due anni di genocidio, durante il quale siamo stati ridotti al silenzio dalla mano pesante degli arresti e delle umiliazioni e da altri metodi adottati propri dei regimi più oscuri. Come possiamo arrabbiarci per la routine quotidiana dell’occupazione quando ci è stato negato il diritto di arrabbiarci per il più grande crimine? Dopotutto, persone come noi, cittadini palestinesi di Israele, conoscono il significato di “tenersi tutto dentro”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gerusalemme est, la polizia contro la recita dei bambini

