Gerry Scotti trionfa con La Ruota della Fortuna | Mediaset conferma il prolungamento del game show grazie agli ascolti record

Il grande successo del ritorno del celebre format convince Mediaset a estenderne la messa in onda fino a gennaio: ascolti in crescita, pubblico entusiasta e nuove puntate già pronte per sorprendere gli spettatori. Il successo del nuovo corso del game show La Ruota della Fortuna, tornata in tv con la guida carismatica di Gerry Scotti, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Gerry Scotti trionfa con La Ruota della Fortuna: Mediaset conferma il prolungamento del game show grazie agli ascolti record

News recenti che potrebbero piacerti

La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 con Gerry Scotti: sfide tra ex vincitori, ospiti speciali e premi record per una serata ricca di emozioni. https://serial.everyeye.it/notizie/chi-vinto-seconda-ruota-campioni-gerry-scotti-844873.html?utm_medium=Social& - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri 27 novembre: Gerry Scotti trionfa ancora (ma il ‘professore’ Gassman non molla) - La Ruota dei Campioni vince col 24,8% di share, Un Professore si conferma al 20%. Come scrive libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non si ferma più: la nuova programmazione (e De Martino trema) - Scopri cosa Mediaset ha in serbo per la prima serata e la novità sul calendario dello show. Riporta libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Samira Lui. E non manca il riferimento a De Martino - Nella puntata del 28 novembre de “La Ruota della Fortuna”, Gerry Scotti non risparmia Samira e, indirettamente, neppure De Martino ... Da dilei.it