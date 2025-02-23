Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
I migliori vini italiani sotto i 20 euro premiati dalla guida BereBene 2026 quifinanza.it
Stranger things stagione 5: il collegamento con la caverna e il primo shadow spiegato dai Duffer Brothers jumptheshark.it
Parma-Udinese 0-2. Zaniolo e Davis affondano gli emiliani agi.it
Autovelox, nuovo elenco dei dispositivi autorizzati: ecco quali sono e dove si trovano ilmessaggero.it
Probabili formazioni Inter, Chivu lancia Luis Henrique con il Pisa? sport.quotidiano.net
Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul “lastre gate” a Ballando: cosa è successo dietro le quinte cinemaserietv.it
Teen wolf torna su netflix il 1 dicembre dopo 10 anni
il ritorno di teen wolf su netflix: data di aggiornamento e novità Il 1° dicembre rappresenta un ev... ► jumptheshark.it
Juventus Cagliari: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni
2925-11-29 16:09:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calc... ► justcalcio.com
Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata
Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata, 29 novembre Questa... ► tpi.it
Probabili formazioni Inter, Chivu lancia Luis Henrique con il Pisa?
Milano, 29 novembre 2025 – Due sconfitte di fila, cinque in totale da inizio stagione a oggi tra ca... ► sport.quotidiano.net
Incidente mortale a Belmonte Mezzagno: vittima un giovane di 24 anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica del tragico schianto Un nuovo drammatico episodio scuot... ► dayitalianews.com
Highlights Gol Juve Cagliari LIVE: le immagini del match – VIDEO
di Redazione JuventusNews24Highlights Gol Juve Cagliari in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. L... ► juventusnews24.com
“Lista stupri” al liceo, una delle ragazze citate: “Cosa vi fa sentire così intoccabili da ridere di violenze che le donne subiscono tutti i giorni?”
“Vorrei parlare direttamente ai ragazzi che hanno scritto quello scempio sulle mura del bagno. Vi s... ► ilfattoquotidiano.it
Chi usa ChatGPT tutti i giorni sbaglia di più (ma è convinto di essere un genio)
Hai presente quella sensazione di sicurezza totale quando ChatGPT ti dà una risposta? Ecco, forse d... ► cultweb.it
La procura di Torino aveva archiviato l’indagine sull’imam Shahin che Piantedosi vuole espellere
Una denuncia presto archiviata dai pm perché non c’era nessun reato. La Digos della Questura di Tor... ► ilfattoquotidiano.it
L’influencer Stefanie Pieper trovata morta in Slovenia: il corpo nascosto in una valigia, arrestato l’ex
L’influencer austriaca Stefanie Pieper, scomparsa una settimana fa, è stata trovata morta in Sloven... ► fanpage.it
Un mare di girasoli al campetto di via Dezza. I genitori di Alex: “Le brave persone possono vincere contro ogni forma di male"
Milano, 29 novembre 2025 – Qualcuno l’ha già ribattezzata “la rivoluzione dei girasoli”. Una rivol... ► ilgiorno.it
Con Carmen e il Concerto di Capodanno l’Orchestra di Padova e del Veneto porta la lirica in regione
Nel mese di dicembre prosegue l’impegno dell’Orchestra di Padova e del Veneto nel diffondere l’ope... ► padovaoggi.it
DIRETTA Serie A: tredicesima giornata: Spalletti conferma Perin, si parte a Torino LIVE
Calciomercato.it seguirà le partite di sabato in tempo reale Dopo la vittoria del Como contro il Sa... ► calciomercato.it
Moviola Juve Cagliari LIVE: gli episodi dubbi del match
di Redazione JuventusNews24Moviola Juve Cagliari: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida v... ► juventusnews24.com
Bari, la prima di Vivarini è un disastro: l'Empoli vince 5 0. Frosinone ok, è 2°. Tris Venezia, colpo Padova
I toscani schiantano i biancorossi e si portano in zona playoff. Vittoria preziosa per la squadra di... ► gazzetta.it
Salento, allarme per una 27enne scomparsa da lunedì. «Tatiana è uscita da casa senza più tornare». Ricerche in corso
Cresce la preoccupazione per le sorti di Tatiana Tramacere, 27 anni: la ragazza risulta scomparsa da... ► quotidianodipuglia.i
«La famiglia nel bosco era molto unita. Errore dividerla, trauma per i bimbi»
La celebre psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi: «È mancata la gradualità nell’allontanament... ► laverita.info
Umbria, femminicidio suicidio a Città del Pieve
A Po’ Bandino, in provincia di Perugia, una coppia è stata ritrovata morta nella propria casa. L’uom... ► tg24.sky.it
In arrivo le tredicesime, 36 milioni di italiani incassano la mensilità aggiuntiva
Milano, 29 Novembre 2025 – Finalmente arriva la tredicesima. I lavoratori e i pensionati già ini... ► quotidiano.net
Torino Film Festival 2025: trionfa The Garden of Earthly Delights, tutti i premi del 43° TFF
Il lungometraggio di Morgan Knibbe si è aggiudicato il premio al miglior film della kermesse cinemat... ► movieplayer.it
Netflix Rebel Ridge: un’opportunità persa per una saga alla Jack Reacher
rebel ridge, il successo e il mancato sviluppo di un sequel Il film Rebel Ridge, diretto da Jeremy ... ► jumptheshark.it
La cucina italiana corre verso l’UNESCO: la riscossa degli artigiani in cucina contro Michelin, delivery e falsi italiani
L’Alfa è la finta salsa alla carbonara spacciata con tanto di tricolore al supermercato del Parlame... ► panorama.it
Luis Henrique pronto a giocare titolare con il Pisa. E in vista di gennaio…
di Redazione Inter News 24Ghiotta chance in arrivo per Luis Henrique, che dovrebbe partire titolare ... ► internews24.com
Alla Biblioteca Alda Merini di Montegrotto laboratori e spettacoli per famiglie e adulti durante le festività natalizie
Un calendario ricco di appuntamenti natalizi per grandi e piccini animerà il Centro Civico Bibliot... ► padovaoggi.it
Il Bari dei De Laurentiis è un disastro: perde 5 0 a Empoli, Luigi De Laurentiis obiettivo della contestazione
Il Bari dei De Laurentiis è un disastro: perde 5-0 a Empoli, Luigi De Laurentiis obiettivo della co... ► ilnapolista.it
“Chi sta alle stazioni non serve alle imprese”: Confindustria smonta la retorica Pd sull’immigrazione come panacea occupazionale
Lucia Aleotti, vicepresidente del Centro studi di Confindustria, ha respinto il 30 novembre 2025 a ... ► ilfogliettone.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: si parte alle 18.30, Shiffrin vuole tornare protagonista
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.12: Tra le possibili protagoni... ► oasport.it
Luperto a DAZN: «Affrontiamo una grande squadra, ci vuole coraggio. Cercheremo di arginare la Juve così»
di Redazione JuventusNews24Luperto a DAZN: «Affrontiamo una grande squadra, ci vuole coraggio». Le s... ► juventusnews24.com
Cingoli, tubo del metano tranciato durante i lavori: fuga di gas, evacuate cinque case
CINGOLI - Tranciato un tubo del metano durante i lavori su strada in via Villa Torre di Cingoli, cin... ► corriereadriatico.it
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Nezir libera Bahar, Sarp e tutti gli altri "prigionieri". Ma perché?
Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni Turche dei nuovi episodi de La forza di una ... ► comingsoon.it
Giardini al mare, piazza delle Conserve e rotonde: a Cesenatico nuovo look per il verde pubblico
La giunta comunale di Cesenatico ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico... ► cesenatoday.it
La Nuova Sondrio va a caccia di punti in Veneto
La Nuova Sondrio affronta, domani alle 14,30, la trasferta più lunga della sua stagione: i biancaz... ► sondriotoday.it
Acque Veronesi accelera sul piano degli investimenti: accordo da 60 milioni con due istituti di credito
«Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nella strategia di lungo periodo di Acque Ver... ► veronasera.it
Di Francesco carica il Lecce alla vigilia del match: “Solidità e forza per tornare a segnare”
LECCE – Non ammette alibi e guarda solo avanti. È questo il messaggio lanciato da Eusebio Di Franc... ► lecceprima.it
Stranger things stagione 5: il collegamento con la caverna e il primo shadow spiegato dai Duffer Brothers
La quinta stagione di Stranger Things si avvicina alla sua conclusione, portando con sé rivelazioni... ► jumptheshark.it
Bimbo ucciso a Muggia, la madre Olena Stasiuk andrà in un carcere con sezione psichiatrica
Olena Stasiuk, la madre del bimbo di 9 anni ucciso a Muggia, sarà trasferita in un carcere dotato di... ► virgilio.it
WWE: Offerta importante a Chris Jericho, storyline di ritiro per chiudere in bellezza la carriera
La WWE avrebbe presentato una proposta a Chris Jericho, primo campione mondiale AEW per una s... ► zonawrestling.net
Verso Pisa Inter, le probabili formazioni: aggrappati alla ThuLa
Dopo due sconfitte consecutive la Beneamata è chiamata a fare tre punti in un turno di campionato –... ► ilprimatonazionale.i
"Free Free Palestine": serata a sostegno del popolo palestinese al Teatro Modena
Free Free Palestine giunge alla sua IV edizione con la partecipazione di numerosi artisti, attori,... ► genovatoday.it
DIRETTA | Gilmour si opera, De Rossi inguaia Zanetti. Bonny out – Le news del 29 novembre
Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggior... ► calciomercato.it
LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: la Norvegia vince, perde e rivince. Italia 6^ con suicidio sportivo annesso
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON 18:... ► oasport.it
Avellino, i voti: Daffara super, Simic comanda, Palumbo trascina
Tempo di lettura: 3 minutiContava vincere, ma soprattutto contava ritrovarsi. L’Avellino di Raffa... ► anteprima24.it
Incidente in moto, gravissimo un ragazzo di 17 anni. Terribile scontro frontale con un’auto
Prato, 29 novembre 2025 – Grave incidente in moto per un ragazzo di 17 anni, trasportato in codice ... ► lanazione.it
Perché l universo sitcom di nbc non ha raggiunto il successo di cheers
Nel contesto della televisione degli anni ’90, si assisteva a un tentativo di espandere e consolida... ► jumptheshark.it
Ponte sullo stretto, Salvini: “Gara già fatta, rifarla è un no all'opera; progetto non è cambiato, sono aumentati costi dei materiali"
Salvini al convegno 'Connessioni Mediterranee': “Il ponte servirà a tutti, non solo alla difesa. I... ► ilgiornaleditalia.it
Calcio, il Forlì in superiorità numerica sbatte sul palo. Con il Bra arriva solo un pareggio
La gara tra Forlì e Bra non va oltre l'1-1 al "Morgagni" coi galletti che non sfruttano la superio... ► forlitoday.it
Caressa e Zazzaroni sull’Inter: tra la sfortuna e i retropensieri dei calciatori nerazzurri
di Redazione Inter News 24I due noti giornalisti Caressa e Zazzaroni hanno parlato della situazione ... ► internews24.com
Monsano, malore fatale in casa, Lorenzo "Krat" Baldini si spegne a soli 37 anni
MONSANO - La comunità di Monsano scossa da ua tragedia. Lorenzo Baldini, monsanese trapianto a Raven... ► corriereadriatico.it
La Reggina cerca in casa contro il Gela continuità di risultati
La Reggina affronterà domenica il Gela allo stadio “Granillo” dopo la vittoria conquistata ad Enna... ► reggiotoday.it
Napoli, De Laurentiis rifiuterà tutte le proposte per Scott McTominay
Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte continua a rivelarsi una delle chiavi d... ► dailynews24.it
Recita di Natale e laicità, Gesù cancellato dalla canzone Jingle Bells: scoppia la polemica
Quando si parla di Natale nelle scuole, in genere, la prima cosa che viene in mente è il coinvolgim... ► ilgiornale.it
Sondrio: apertura straordinaria dell'ufficio immigrazione per il ritiro dei permessi di soggiorno
È in programma un’apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Sondrio per s... ► sondriotoday.it
LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: lotta per il podio aperta dietro la Norvegia, suicidio Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON GIR... ► oasport.it
Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 novembre
Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 29 novembre 2025, Rai 3 Questa sera, sabato... ► tpi.it
De Vecchi: “Camarda? Deve dare continuità alle prestazioni e alla crescita”
Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan, ha voluto spendere alcune parole su Camarda, giocatore de... ► pianetamilan.it
Norris: "Le provocazioni di Max? È la strategia aggressiva della Red Bull". Hamilton: "Peggio di così..."
Il britannico risponde a Verstappen: "In genere ha una buona idea di molte cose, ma ce ne sono anche... ► gazzetta.it
Secondo Francesca Albanese l'occupazione della Stampa a Torino "è un monito". Meloni: "Parole gravissime"
Condanno" l'irruzione alla Stampa, a Torino, "è necessario che ci sia giustizia per quello che è su... ► ilfoglio.it
Pisacane a DAZN: «Partita da bollino rosso. Sappiamo che per fare risultato qui servirà questo. Palestra? Crediamo in quello che sta facendo»
di Redazione JuventusNews24Pisacane a DAZN: «Partita da bollino rosso. Sappiamo che per fare risulta... ► juventusnews24.com
Pioggia di telefonate dall’estero, non bisogna rispondere: ecco perché
L’Agicom e l’Autorità tlc avevano inserito lo “scudo” per le telefonate dei call center da numeri i... ► cityrumors.it
Schianto sulle piste da sci: sciatore soccorso in quota
Uno schianto sugli sci si è verificato nella tarda mattinata di sabato 29 novembre ai Piani di Bob... ► leccotoday.it
In Altre Parole, Carlo Verdone e Tommaso Montanari tra gli ospiti
Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 29 novembre, con una nuova puntata di In Altre Parole,... ► davidemaggio.it
Sport e inclusione: il "Ferdinando" partecipa alla "Special olympics european basketball week"
MESAGNE - Si è svolta venerdì 28 novembre, presso il Palazzetto dello Sport di Mesagne, una manife... ► brindisireport.it