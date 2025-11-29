Germania a Giessen in migliaia in piazza contro l' estrema destra

A Giessen, in Germania, dalle prime ore del mattino, la protesta contro l’AfD e la prevista rifondazione dell’organizzazione giovanile del partito di estrema destra. Si prevede l’arrivo di un numero molto elevato di pullman, per i quali sono stati predisposti sufficienti parcheggi nella Ringallee. Nel corso della giornata, sono attese circa 50.000 persone per prendere parte a una trentina tra manifestazioni, cortei e veglie contro l’ultradestra tedesca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

