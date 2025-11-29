Germania a Giessen in migliaia in piazza contro l' estrema destra
A Giessen, in Germania, dalle prime ore del mattino, la protesta contro l’AfD e la prevista rifondazione dell’organizzazione giovanile del partito di estrema destra. Si prevede l’arrivo di un numero molto elevato di pullman, per i quali sono stati predisposti sufficienti parcheggi nella Ringallee. Nel corso della giornata, sono attese circa 50.000 persone per prendere parte a una trentina tra manifestazioni, cortei e veglie contro l’ultradestra tedesca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ice climbing e dry tooling: la stagione si avvicina! Affilate piccozze e ramponi, tenetevi pronti e venite a trovarci a uno dei numerosi eventi in programma: in Italia, Francia, Germania, Slovenia, Stati Uniti… Potrete scalare, naturalmente, e scoprire le grandi no - facebook.com Vai su Facebook
Germania, proteste a Giessen contro la nuova organizzazione giovanile dell’AfD: blocchi, tensioni e migliaia in piazza - I manifestanti hanno bloccato le strade in 16 punti di Giessen, mentre i primi delegati dell'AfD arrivano sotto la protezione della polizia. Come scrive msn.com
Germania, a Giessen in migliaia in piazza contro l'estrema destra - A Giessen, in Germania, dalle prime ore del mattino, la protesta contro l’AfD e la prevista rifondazione dell’organizzazione ... Scrive stream24.ilsole24ore.com